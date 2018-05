Tom Ellis su Lucifer 4 | “Non posso dire se ci sarà | ma ringrazio i fan per #SaveLucifer”

optimaitalia

(Di domenica 27 maggio 2018) Tomè il grande ospite del MCM Comic Con di Londra, dove ha incontrato i fan per discutere della serie di Fox, recentemente cancellata, senza però svelare su4 cio meno - per ovvi motivi. Da quando il fantasy drama ha terminato la sua corsa dopo tre stagioni, il pubblico non si è mai arreso, dando via alla campagna social #Save, diventata un fenomeno senza precedenti.Nel corso di una sessione di domande e risposte, l'attore gallese ha dichiarato di non poter svelare nulla sul futuro della serie, ma di guardare con attenzione i due episodi bonus che saranno trasmessi su Fox lunedì sera. Gli ascolti saranno determinanti per capire in qualezione andrà la serie. Tomha comunque ringraziato i suoi fan per l'enorme supporto - con una petizione su Change che ha raggiunto le 300,000 firme in tutto il mondo - aggiungendo:"La reazione del pubblico ...