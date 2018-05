Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 | tutti i risultati delle ultime gare

oasport

: RT @Revekti: Ormai questa ondata di passione sportiva per il tiro a segno non maschera più quello che realmente è: un modo veloce e sicuro… - raffaelespedic1 : RT @Revekti: Ormai questa ondata di passione sportiva per il tiro a segno non maschera più quello che realmente è: un modo veloce e sicuro… - massimo_san : RT @Revekti: Ormai questa ondata di passione sportiva per il tiro a segno non maschera più quello che realmente è: un modo veloce e sicuro… - IaconaRiccardo : RT @Revekti: Ormai questa ondata di passione sportiva per il tiro a segno non maschera più quello che realmente è: un modo veloce e sicuro… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Si sono concluse quest’oggi leindividuali della quarta tappa delladeldi: adi, in Germania, poca gloria per gli azzurri, che non centrano nessunatre finali andate in scena. Domani gran chiusura con le prove a coppie miste. Nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile successo dell’iraniana Elaheh Ahmadi, che ha vinto con 455.4, battendo la cinese Chen Dongqi, seconda con 454.1. Eliminata in terza posizione, ad un colpo dal termine, l’altra cinese Zhang Binbin, con 444.0. Fuori in qualifica le azzurre: Barbara Gambaro ha chiuso al 21° posto, Petra Zublasing si è classificata 34ma, mentre Martina Ziviani non è rientrata tra le prime 75 al termine della prima eliminatoria. Nella pistola da 10 metri femminile affermazione dell’ucraina Olena Kostevych, che vince con 240.1, superando la cinese Wang Qian, ...