Terremoto e ricostruzione | a Mirandola MO inaugurata la nuova Scuola di Musica

Marche : Terremoto infinito e allarme controlli nella ricostruzione : La popolazione esasperata fra le scosse continue di lieve e moderata entità e il nuovo allarme sui mancati controlli nei cantieri della ricostruzione -

Terremoto : Fdi fa il punto sulla ricostruzione : Facendo seguito all’incontro tenutosi lo scorso giovedì 17 maggio presso la presidenza del Consiglio dei ministri tra gli esponenti alla Camera dei Deputati del gruppo di Fratelli d’Italia guidati dal capogruppo Fabio Rampelli e il Commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli, Paolo Trancassini, Emanuele Prisco e Francesco Acquaroli hanno proceduto con l’invio di una nota scritta indirizzata alla stesso ...

La ricostruzione dopo il Terremoto : dobbiamo uscire dall'ombra della corruzione con la "buona amministrazione" : Credetemi, parlare ancora del dopo-terremoto non è facile. Sia per i terremotati che sono stanchi di parole, sia per i non terremotati che credono in cuor loro che dopo quasi due anni sia passata l'emergenza. Invece siamo ancora qui, in un'attesa senza fine. Anche quando si tratta di ricostruire una scuola, che è stata definita di "Grado E", cioè il grado maggiore di compromissione, non solo inagibile, ma da ricostruire. ...

Terremoto - Serracchiani : in Friuli sia vivo lo spirito della ricostruzione : “Il Terremoto in Friuli 42 anni fa distrusse famiglie, case e fabbriche: pieta’ per i nostri morti, ancora grazie a chi soccorse. Dalle macerie le comunita’ risorsero piu’ forti e unite, dando esempio di umanita’ e sana amministrazione. Teniamo vivo lo spirito della ricostruzione“: questo il post pubblicato su Twitter dalla deputata del PS Debora Serracchiani. L'articolo Terremoto, Serracchiani: in Friuli sia ...

Terremoto - Palombini : “La parola chiave per Amatrice è ricostruzione” : “Un consiglio comunale come il nostro, che deve gettare le basi per il futuro e stabilizzare il presente, deve fissare dei temi. Dobbiamo probabilmente ragionare pensando a un impegno importante e intanto occorre fissare i principi: la parola chiave quando si parla di Amatrice e’ ricostruzione”. E’ quanto ha detto il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, durante il consiglio comunale che lo ha ...

Terremoto - suicida ex titolare di tre B&B sfollato in attesa della ricostruzione Video : Un dramma nel dramma. Una storia con esito tragico che accomuna molti italiani a cui la vita dopo enormi sacrifici è stata sconvolta, se non distrutta, da un giorno all'altro. A Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, Massimo Dell'Orso, 56 anni, aveva realizzato il suo sogno: nella sua proprieta' gestiva tre Bed&Breakfast all'insegna del turismo sostenibile in uno scenario naturale mozzafiato. Il #Terremoto che due anni fa ha ...

Suicida per Terremoto : uno sfollato in attesa della ricostruzione s'è gettato dalla finestra ad Alba Adriatica : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell'appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunità di Castelsantangelo sul Nera dove l'uomo si occupava anche di recupero di ...

Paola De Micheli : «Pronta una sanatoria "chirurgica" per sbloccare la "ricostruzione leggera" post Terremoto» : Un po' di cose sulla mamma: è nata a Piacenza, manager del settore agroalimentare, nel Pd con Bersani, in parlamento con Letta, al governo - sottosegretario all'Economia - con Renzi, ma senza il ...

Terremoto Centro Italia : un Comitato per la ricostruzione del centro storico di Camerino : A Camerino è stato costituito un Comitato che vuole promuovere la ricostruzione del centro storico, non più abitato dopo il Terremoto in centro Italia: tale Comitato si propone anche di informare la cittadinanza sulle procedure amministrative necessarie per attuare la ricostruzione degli edifici del centro storico. L'articolo Terremoto centro Italia: un Comitato per la ricostruzione del centro storico di Camerino sembra essere il primo su Meteo ...

Terremoto - Sammuri - Federparchi - : velocizzare ricostruzione : Roma, 11 apr. , askanews, 'La terra ha tremato e continua a tremare nell'Italia centrale, ricordandoci i tragici eventi di due anni fa e la necessità di velocizzare la ricostruzione'. E' quanto ...

Terremoto - l’appello dei sindaci del cratere : “Nuovo governo cambi procedure per la ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Terremoto nel Maceratese - le ombre sulla ricostruzione. Crollano i mobili nelle casette antisismiche : Sono crollate le cucine. Cascate le caldaie, sbriciolati alcuni muretti esterni. Molte, troppe, delle case antisismiche consegnate nel Centro Italia hanno reagito come non avrebbero dovuto alla scossa ...

Terremoto : domani Meloni presenta proposte Fdi per ricostruzione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – domani, alle ore 11.30, presso la sala stampa della Camera, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni presenta alla stampa il pacchetto di riforme di Fdi per la ricostruzione delle zone terremotate. Oltre ai deputati di Fratelli d’Italia interverranno alla conferenza il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il sindaco di Pergola e vicepresidente dell’Anci, Francesco ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...