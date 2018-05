Tennistavolo | Hong Kong Open 2018 | affermazioni per il nipponico Kazuhiro Yoshimura e per

oasport

(Di domenica 27 maggio 2018) Concluso oggi l’di, torneo del circuito ITTF World Tour: in Orientedele della cinese Manyu Wang nei tornei di singolare, successi per i padroni di casa Kwan Kit Ho e Chun Ting Wong e per le cinesi Xinhua Chen e Yang Sun nei tornei di doppio. Di seguito tutti i risultati delle quattro finali odierne. Finale singolare maschile(Giappone) batte Seungmin Cho (Corea del Sud) 4-1 (11-5, 5-11, 11-8, 11-3, 11-7) Finale singolare femminile Manyu Wang (Cina) batte Xinhua Chen (Cina) 4-2 (12-10, 11-8, 3-11, 11-6, 4-11, 11-9) Finale doppio maschile Kwan Kit Ho / Chun Ting Wong () battono Masataka Morizono / Yuya Oshima (Giappone) 3-0 (11-6, 11-3, 11-9) Finale doppio femminile Xinhua Chen / Yang Sun (Cina) battono Hoi Kem Doo / Ho Ching Lee () 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) Clicca qui per ...