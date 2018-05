Tennis | Roland Garros | Shapo una fame da lupo ' Istinto killer e umiltà'

Roland Garros 2018 : il montepremi. Quanto guadagnano i Tennisti? : Ricchi premi in palio al Roland Garros. I quattro Slam sembrano rincorrersi l’uno con l’altro in Quanto a montepremi, elargendo somme sempre più consistenti ai tennisti. Il torneo parigino ha invertito lo scorso anno la tradizione del Major con i premi più bassi. Sulla scia del 2017, in cui il prize money era già cresciuto notevolmente, quest’anno gli organizzatori hanno varato un ulteriore incremento, portando la cifra a ...

Roland Garros 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (Tennis - domenica 27 maggio) : diretta Roland Garros 2018, Info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. I campioni in carica sono Rafa Nadal e Jelena Ostapenko(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - gli ultimi tornei prima del Roland Garros vanno ad Anastasia Pavlyuchenkova e Johanna Larsson : vanno alla russa Anastasia Pavlyuchenkova ed alla svedese Johanna Larsson gli ultimi due tornei prima del Roland Garros: la prima si impone nel WTA International di Strasburgo, in Francia, mentre la seconda trionfa nel torneo di eguale categoria di Norimberga, in Germania. Sulla terra battuta transalpina la russa vince al termine di un’autentica battaglia sportiva contro la slovacca Dominika Cibulkova, che si arrende dopo qualcosa come tre ...

Deborah Chiesa/ Chi è la Tennista trentina qualificata al Roland Garros 2018 : Deborah Chiesa, tennista trentina di 21 anni, si è qualificata per il tabellone principale del Roland Garros 2018: per la prima volta l'azzurra sarà nel main draw di un torneo dello Slam(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:17:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Schiavone e Chiesa qualificate. Ginevra - Fognini fuori in semifinale : PARIGI - Deborah Chiesa e Francesca Schiavone hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra ...

Tennis - Nadal favorito anche al Roland Garros : TORINO - Ha fatto percorso netto sulla terra rossa Rafa Nadal, vincendo in sequenza Bercellona, Montecarlo e Roma. Inevitabile che al Roland Garros, con tanto di primato ATP appena raggiunto, il ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la Tennista americana non sarà testa di serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Tennis - qualificazioni Roland Garros : dopo Bolelli è il turno della Schiavone : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Segnali positivi dalle qualificazioni del Roland Garros. In quelle maschili successi per Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Stefano Travaglia. Napolitano ha ...

Tennis - Fabio Fognini : “Contento per aver ritrovato il mio gioco. Punto molto sul Roland Garros” : Reduce dall’ottima figura fatta agli Internazionali d’Italia 2018, Fabio Fognini guarda con fiducia al suo obiettivo principale nel breve periodo, ovvero il Roland Garros, secondo Slam stagionale (27 maggio-10 giugno). La sconfitta nei quarti di finale contro il n.1 del mondo Rafael Nadal, in tre set, ha messo in luce un Fabio di lusso che, specie nel primo set, ha fatto vedere colpi eccellenti, in grado di ipnotizzare anche un ...

Tennis - Del Potro verso il forfait al Roland Garros : Un altro grande big del Tennis mondiale potrebbe saltare il Roland Garros, si tratta di Del Potro, alle prese con un infortunio molto delicato “Dopo aver effettuato gli esami medici è emerso che mi sono procurato uno strappo all’inguine (grado 1) a Roma. Ho iniziato a fare la riabilitazione e valuterò la situazione nei prossimi giorni per decidere se prendere parte o meno agli Open di Francia. Grazie per il vostro supporto!”. Il povero Del Potro ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Tennis - UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros : “Non ho 25 anni - mi risparmio per Wimbledon” : Ora è UFFICIALE: Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25 anni e in questo momento devo risparmiare ...

Tennis : infortunio Kokkinakis - salterà il Roland Garros : ROMA - Thanasi Kokkinakis è costretto a fermarsi ancora. Il 22enne talento australiano, che era stato sul punto di lasciare il Tennis , per sua stessa ammissione, dopo un calvario durato un paio d'...