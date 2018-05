Tennis | Ostapenko già fuori a Parigi

Tennis - Roland Garros : Venus Williams e Ostapenko out - Kyrgios dà forfait - avanza Berrettini : PARIGI - Il Roland Garros, secondo Slam stagionale al via sulla terra rossa di Parigi, perde subito Venus Williams. La campionessa americana, numero 9 del ranking e del seeding, finalista nell'...

Tennis - Roland Garros : il primo urrah è per Dimitrov. Ostapenko subito fuori : Paura invece per il l'idolo locale Gael Monfils, messo a dura prova nel derby di primo turno dalla wild card transalpina Elliot Benchetrit , numero 302 del mondo, . Il moro di Francia è stato ...

Tennis - Ranking WTA (21 maggio 2018) : Jelena Ostapenko sale al numero 5 - guadagna una posizione Camila Giorgi : La classifica mondiale del Tennis femminile non subisce scossoni al termine del torneo romano: la vincitrice e la runner up sono state le medesime della scorsa edizione, dunque nei piani alti della graduatoria non vi sono stati grandi cambiamenti in termini di punteggio, con la romena Simona Halep che difende il suo trono. La lettone Jelena Ostapenko, detentrice del Roland Garros, sale al numero 5 e sarà dunque quinta testa di serie in terra ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Sloane Stephens trionfa in finale contro Jelena Ostapenko. Ko la lettone in due set : Arriva il primo titolo a Miami per Sloane Stephens , n.12 WTA, . La Tennista americana, sul cemento della Florida, si toglie la soddisfazione di battere la n.5 del mondo, la lettone Jelena Ostapenko , con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 33 minuti di partita . Un match nel quale il gioco difensivo della statunitense è stato premiato al cospetto di una ...

Miami Open 2018/ Diretta Stephens Ostapenko streaming video e tv - orario della finale - Tennis - : Diretta Miami Open 2018 finale Stephens Ostapenko streaming video e tv, orario del match che assegna il titolo a Miami , tennis, oggi sabato 31 marzo, .

Tennis - Miami : avanzano Carreno Busta e Zverev - tra le donne finale Stephens-Ostapenko : Miami - Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev completano il quadro dei semifinalisti dell'Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, numero 16 del seeding, annulla un match point al sudafricano Kevin ...

Tennis - Miami Open : la Ostapenko in finale contro la Stephens : ROMA - Sarà Jelena Ostapenko a contendere all'americana Sloane Stephens il titolo del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Anzi la prima a perdere il servizio è proprio la numero 93 del mondo, con Ostapenko che vince il quarto game a zero e si porta sul 3-1. La reazione della statunitense, però, non si fa attendere ed ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Jelena Ostapenko in finale. Finita la favola di Danielle Collins : Jelena Ostapenko è la seconda finalista del WTA Premier Mandatory di Miami. La lettone, numero cinque del mondo, ha messo fine in semifinale alla favola dell’americana Danielle Collins, numero 93 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, sconfiggendola in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Per Ostapenko si tratta della sesta finale della carriera e la lettone se la vedrà con Sloane ...

DIRETTA / Miami Open 2018 Ostapenko Svitolina (7-6) streaming video e tv : che bel primo set! (Tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: info streaming video e tv, iniziano i quarti di finale maschili e si concludono quelli femminili nel torneo di tennis che si sta disputando in Florida(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:52:00 GMT)

