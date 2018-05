cn24tv

: Si conclude questa settimana il progetto Diteca Centro dell'Associazione Porta Cenere, che ha visto la distribuzion… - italianaradio1 : Si conclude questa settimana il progetto Diteca Centro dell'Associazione Porta Cenere, che ha visto la distribuzion… - italianaradio1 : Teatro: si conclude questa settimana il progetto Diteca Centro - TeatroSenzaTemp : #Oggi si #conclude la nostra #rassegna di lavori accademici. Ma non perdetevi 'opportunità di #guardare in faccia… -

(Di domenica 27 maggio 2018) ... che ha visto la distribuzione di compagnie professionistiche calabresi in 18 teatri delle province di Catanzaro, Vibo e Crotone, per un totale di 42 spettacoli. E in linea con l'identità e l'...