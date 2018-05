Tappa accorciata per la fine del Giro d’Italia | ciclisti contro le buche di Roma

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima Tappa : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa sta per finire oggi con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori va evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...