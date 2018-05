Superbike Gran Bretagna | doppietta di van der Mark | trionfa anche in Gara 2

Superbike Gran Bretagna - van der Mark vince anche Gara 2 : ... ha chiuso davanti ad un Grande Toprak Razgatlioglu che ha messo la sua Kawasaki del team Puccetti davanti a quella ufficiale del campione del mondo Jonathan Rea. La Ducati ha chiuso un'altra Gara ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna in DIRETTA : gara 2 - sarà Rea contro Sykes? Melandri per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 2 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. Spettacolo assicurato sul circuito di Donington dove le due Kawasaki vanno forte: Jonathan Rea vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma se la dovrà vedere con il compagno di squadra Tom Sykes e con van der Mark su Yamaha, che ha vinto gara 1. Marco Melandri, caduto ieri, non sembra al top con la sua Ducati e dovrà ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : oggi (27 maggio) gara-2. Orario d’inizio e come vederla in tv : Sesto appuntamento con il Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington si corre il GP di Gran Bretagna. oggi, domenica 27 maggio è in programma gara-2, attesissima dopo la sorpresa della prima manche di ieri, con la vittoria andata alla Yamaha di Michael van der Mark. Il favorito rimane Jonathan Rea, sempre più leader del Mondiale e a caccia davanti al suo pubblico del record di vittorie in Superbike: attualmente è infatti a 59, in parità con ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv - warm up e gara 2 (Gp Gran Bretagna) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv, tempi e vincitore del warm up e della gara 2 del Gp di Gran Bretagna 2018. La Superbike fa ancora tappa a Donington. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 04:55:00 GMT)

Superbike Gran Bretagna - van der Mark trionfa in Gara 1 : ... con il disperato , e inutile, inseguimento di Rea a van der Mark ma il piota olandese ha guidato senza errori non permettendo al campione del mondo di diventare pericoloso. GLI ALTRI - Caduta per ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : gara-1 - risultato e classifica. Van der Mark vince davanti a Rea! Melandri cade : Michael van der Mark ha fatto saltare il banco e ha vinto gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. L’olandese, in sella alla Yamaha, ha sovvertito il pronostico della vigilia ed è riuscito a battere le favoritissime Kawasaki. Il 25enne ha così ottenuto il primo successo stagionale dopo tre podi e regala alla scuderia dei tre diapason la prima gioia in questo 2018. Van der Mark è rimasto in scia alle due verdone ...

Superbike Gran Bretagna - pole di Sykes! Rea è a tre decimi : DONINGTON - Tom Sykes stacca tutti e conquista la pole position sul circuito di Donington Park. Non è bastata la sbavatura nell'ultimo giro utile riesce a togliere la pole a Tom Sykes nel Gran Premio ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Sykes in pole position - battuto Rea. Savadori quarto - Melandri 12esimo : Tom Sykes ha sorpreso Jonathan Rea nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. A Donington Park, dove alle ore 14.00 scatterà gara-1, il padrone di casa in sella alla sua Kawasaki è riuscito a precedere il favorito Jonathan Rea, suo compagno di squadra e leader della classifica generale. Sykes si è imposto con il tempo di 1:26.663, tre decimi meglio del Campione del Mondo (1:26.956): le due verdone ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna in DIRETTA : gara-1 - Sykes sfida Rea per la vittoria. Melandri all’inseguimento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. Spettacolo assicurato sul circuito di Donington dove le due Kawasaki sembrano imbattibili: Jonathan Rea vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma se la dovrà vedere con il compagno di squadra Tom Sykes. Marco Melandri non sembra al top con la sua Ducati ma dovrà risalire la classifica, attenzione a Lorenzo Savadori che ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : il programma di oggi. Orari di qualifiche e gara-1. Come vederle in tv : Sesto round del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington va in scena il GP di Gran Bretagna. La gara di casa di Jonathan Rea, che di fronte al proprio pubblico ha l’opportunità di aumentare ancora di più il distacco rispetto alla concorrenza. Il pilota della Kawasaki corre con una motivazione ulteriore, poi, ovvero stabilire il primato assoluto di vittorie nella categoria (60), staccando la leggenda Carl Fogarty. Ci proverà già da ...