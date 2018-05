Superbike – Davies 5º in rimonta in Gara 2 a Donington | Melandri 11º con il team

Superbike - GP Bretagna 2018 : gara-2. Van der Mark concede il bis. Rea in terza posizione - Davies è quinto - indietro Melandri : ... soprattutto quando ha iniziato a piovere nell'ultima parte di corsa, facendo la differenza rispetto a tutti e togliendosi anche la soddisfazione di superare il campione del mondo in carica Rea, ...

Superbike - GP Bretagna 2018 : gara-2. Van der Mark concede il bis. Rea in terza posizione - Davies è quinto - indietro Melandri : Sullo storico circuito del Leicestershire, a Donington Park, sesto weekend del Mondiale 2018 di Superbike, è ancora la Yamaha dell’olandese Michael Van der Mark ad imporsi. L’orange ha bissato il successo di gara-1, conquistando questa seconda manche in modo autoritario, davanti al sorprendente pilota turco (Kawasaki) Toprak Razgatlioglu, a 2″348 dal vincitore, ed al leader del campionato Jonathan Rea (Kawasaki), a 2″614. ...

Superbike - Davies e Melandri non brillano in Gara-1 a Donington : giornata da dimenticate per il team Ducati : L’ottavo posto di Davies e il ventiduesimo di Melandri non strappano al team Ducati un sorriso al termine di Gara-1 a Donington Gara 1 del sesto round del Campionato Mondiale Superbike, in scena a Donington (Regno Unito), si è rivelata più difficile del previsto per il team Aruba.it Racing – Ducati. Chaz Davies e Marco Melandri hanno lottato caparbiamente ma sono stati penalizzati a partire da una Superpole complicata, conclusa ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2018 in DIRETTA : che sfida tra Davies e Rea! Melandri terzo incomodo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d'Italia del Mondiale 2018 di Superbike, quinta prova del campionato : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00 . Buon ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2018 in DIRETTA : che sfida tra Davies e Rea! Melandri terzo incomodo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia del Mondiale 2018 di Superbike, quinta prova del campionato. Sul tracciato dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie sono pronti a regalare un grande spettacolo, facendo vivere emozioni molto intense agli appassionati ed ai tifosi. Ci attende una grande sfida tra la Kawasaki e la Ducati. Jonathan Rea, campione del mondo in carica e leader della ...

Superbike Italia - nelle libere Davies e Rea primi - 3° Melandri : IMOLA - Nel round Italiano a Imola si prospetta un duello tra Ducati e Kawasaki. Chaz Davie e Jonathan Rea hanno concluso con l'identico miglior tempo di 1'46"686 il venerdì di prove libere della ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : prove libere - risultati e classifica. Davies e Rea col miglior tempo - Melandri insegue : Chaz Davies e Jonathan Rea hanno firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Italia 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola, al termine del turno turno, i due britannici hanno piazzato un notevole 1:46.686 in sella rispettivamente alla Ducati e alla Kawasaki (per la cronaca il pilota della Rossa ha siglato il crono prima dell’avversario). Il Campione del Mondo in carica aveva però firmato anche un ...