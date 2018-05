Stampa spagnola celebra 13a Champions dei blancos | Real da leggenda

calcioweb.eu

: Secondo la “stampa” spagnola il @ChelseaFC scambierebbe #Morata con #Icardi... beh ci sta: gli serve un attaccante… - kal_1979 : Secondo la “stampa” spagnola il @ChelseaFC scambierebbe #Morata con #Icardi... beh ci sta: gli serve un attaccante… - JuventusOnly : @NNannini @_ThousandN No, sono fatto di lettura della stampa estera (spagnola inclusa, vedi AS quotidiano di Madrid… - Max_Deidda : Oggi, Gianluca Mercuri nella sua rassegna stampa quotidiana su @Corriere mette in evidenza un contributo de… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Lala 13esimaLeague della storia delMadrid conquistata ieri sera a Kiev grazie al 3-1 contro il Liverpool. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici grande spazio per l’impresa dell’11 di Zinedine Zidane che porta a casa la massima competizione continentale per il terzo anno consecutivo. ‘Invenc13les’ titola Marca con una foto a tutta pagina deisottolineando come l’ennesima vittoria “trasforma in eterna” questo gruppo. ‘Mundo Deportivo’ racconta la finalissima disputata in Ucraina attraverso l’immagine del portiere dei ‘reds’, Karius, in lacrime a terra a fine gara: sul match pesano infatti i due errori dell’estremo difensore degli inglesi in una gara condizionata anche dall’infortunio verso la mezz’ora di gioco del fuoriclasse del ...