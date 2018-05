Stacey Cunningham e le donne al potere Un balzo in avanti per uguaglianza e meritocrazia

Chi è Stacey Cunningham - la prima donna a guidare la Borsa di New York : Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange (Photographer: Peter Foley/Bloomberg) La 43enne Stacey Cunningham sarà la prima donna presidente del New York Stock Exchange. Non era mai accaduto in 226 anni di storia della Borsa di New York. Cunningham, laureata in Ingengneria Industriale, è arrivata per la prima volta al New York Stock Exchange (Nyse) nel 1994, per uno stage estivo. Due anni dopo era già ...

Borsa di New York - Stacey Cunningham : la prima donna al comando in 226 anni di storia : Dopo Adena Friedman alla guida del Nasdaq, ora anche la Borsa di New York sceglie una donna, nominando come 67esimo presidente la 43enne Stacey Cunningham, prima donna al comando del New York Stock Exchange in 226 anni di storia. Una carriera iniziata con uno stage nel 1994, quando il bagno delle donne si trovava al settimo piano della struttura ed era stato ricavato da una vecchia cabina telefonica. Gli uomini invece, ha ricordato la Cunningham ...