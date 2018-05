SPREAD SOPRA 200 Ecco l' unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011

Moody’s : Italia a rischio declassamento con lo SPREAD tornato sopra quota 200 : Il rischio di un’uscita del Paese dall’Eurozona resta molto basso, afferma l’agenzia: «Il presidente Italiano ha un significativo potere per assicurare che qualunque governo onori gli impegni internazionali, inclusi quelli assunti con l’appartenenza all’area euro»

Mutui - prestiti - titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo SPREAD SOPRA quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito

Lo SPREAD chiude sopra 200 punti - Piazza Affari perde l'1 - 5% : MILANO - Un'altra giornata di tensione per i titoli di Stato italiani con lo spread che nel pomeriggio schizza fino a quota 215, oltre 20 punti sopra l'apertura, per poi riscendere in area 205 alla ...

Piazza Affari in calo - -0 - 4% - - SPREAD SOPRA quota 200 punti : ... Sergio Mattarella, al professor Giuseppe Conte per la formazione del nuovo Governo, mentre resta da sciogliere il nodo del ministro dell'Economia. A metà pomeriggio, lo spread è stabile sopra la ...

In attesa del nuovo governo - lo SPREAD continua a salire : vola sopra i 200 : Piazza Affari continua a scambiare negativa, in controtendenza rispetto alle altre borse europee. A metà seduta il Ftse Mib segna una flessione dello 0,33% a 22.671 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 201 punti. Gli investitori sono in attesa della lista dei ministri del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, con particolare attenzione al ministero dell’Economia. Altro clima nelle borse europee. Londra sale ...

Governo - Conte incontra Di Maio e Salvini. SPREAD vola sopra 200 punti : ... all'indomani del primo giro di consultazioni e l'impasse su alcune caselle chiave, come il ministero dell'Economia. In avvio della giornata borsistica il differenziale di rendimento tra il Btp ...

Governo - vertice con Bankitalia. SPREAD vola sopra 200 punti : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

Governo - SPREAD SOPRA 200 punti Capitali in ritirata dai fondi : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di Capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

SPREAD SOPRA 190/ Atlantia e Fincantieri ci diranno se è vera crisi : Lo SPREAD SOPRA 190 punti base fa sentire i suoi effetti sui titoli di stato, ma è più importante quel che può succedere all'economia reale italiana.

SPREAD Btp-Bund vola : è sopra i 190 punti base/ Tasso rendimento decennale italiano ai livelli 2014 : Spread Btp-Bund vola: è sopra i 190 punti base. Tasso rendimento decennale italiano a livelli 2014. Le ultime notizie e le ragioni delle preoccupazioni mentre si attendono novità sul governo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:37:00 GMT)

Governo - SPREAD sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Lo SPREAD risale sopra quota 180 - Borse in calo : MILANO - Ore 9.45 . Si ferma la tregua per lo spread mentre il capo di Stato Sergio Mattarella si prepara a sciogliere le riserve sul nome di Giuseppe Conte come possibile presidente del Consiglio, ...

Borsa - Milano argina l'effetto cedola. SPREAD SOPRA 170 : Gli effetti della politica italiana si fanno sentire sull'euro e sull'andamento dei titoli di Stato. C'è ancora pressione sul Btp decennale . Il rendimento si è spinto al 2,30%, da 2,22% di venerdì. ...

Piazza Affari/ Borsa in calo nel dividend day. Lo SPREAD SOPRA 170 punti base (21 maggio 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica italiana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:34:00 GMT)