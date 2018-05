Sport | IX edizione della Coppa del sorriso | una grande festa

FitnessDay – Ai nastri di partenza la 7ª edizione : a Catania l’evento dedicato a Sport e wellness : FitnessDay fa il pieno di numeri per la settima edizione. Grande partecipazione dal mondo dello sport e del wellness siciliano. Presenti anche associazioni solidali e di ricerca del personale Ai nastri di partenza la settima edizione del FitnessDay, l’evento dedicato allo sport e al wellness in programma domenica 27 maggio dalle 9.00 alle 19.00 negli spazi del Lido Jolly Coccoloba, alla Plaia di Catania. Mancano pochi giorni per assistere, sotto ...

Snowboard - Sommariva verrà premiato nella 19ª edizione del Galà delle Stelle nello Sport : Sommariva fra i premiati venerdì 18 maggio nel “Galà delle Stelle nello Sport” ligure Ci sarà anche Lorenzo Sommariva fra i premiati venerdì 18 maggio (ore 20.15) a Genova, nella 19sima edizione del Galà delle Stelle nello Sport. Il 25enne genovese, tesserato per il Centro Sportivo Esercito, è stato fra i più votati fra le oltre 302 mila preferenze giunte agli organizzatori, insieme a Carlotta Ferlito (ginnastica), Fabio ...

Tutto pronto per l’edizione 2018 di Outdoor Sports Festival : Torna Outdoor Sports Festival, la manifestazione dedicata a chi ama movimento, adrenalina e relax nella natura con più di 20 discipline da provare in un weekend, dal surf al paracadutismo, tra spiaggia, boschi e panorami unici Un percorso di golf “pop up”, di cui approfittare nell’arco di un solo weekend, tra la celebre spiaggia di Baratti e la pineta retrostante: dal 1° al 3 giugno Outdoor Sports Festival, manifestazione dedicata a chi ama ...

Borgo San Lorenzo. Al via la nuova edizione di ViviloSport Mugello : Ultimi preparativi a Borgo San Lorenzo per la XXV edizione di Vivilosport Mugello che torna con il suo carico di

Mau Ovunque - la 19esima edizione al campo Sportivo di Gagno dal 22 al 24 giugno : Pisa, venerdì 11 maggio 2018 - L'apertura è per venerdi 22 giugno , la conclusione domenica 24 con l'ormai tradizionale partita delle Vecchie Glorie e la finalissima. Tutto uguale, tutto identico o ...

Statale Sport Day : l'edizione di quest'anno ospiterà al suo interno una sezione dedicata agli eSports : La presenza degli eSport è stata possibile anche grazie alla collaborazione con University ESports Series; realtà che già da anni si impegna a sostenere all'interno delle università il mondo degli ...

Statale Sport Day : l'edizione di quest'anno ospiterà al suo interno una sezione dedicata agli eSports : L'evento Sportivo universitario one-day più grande d'Italia torna in grande stile! Per festeggiare la decima edizione dell'evento, CUS Statale e Università degli Studi di Milano propongono una giornata intera di Sport e divertimento che, quest'anno si arricchisce con la presenza degli eSports.Il CUS Statale, in qualità di sezione Universitaria del CUS Milano, è l'associazione che all'interno dell'Università degli Studi di Milano si dedica da ...

Al via la prima edizione del torneo nazionale “GamePeople eSports Challenge” : Se il calcio su console è la vostra passione e siete pronti a mettervi in gioco abbiamo quello che fa per voi. Tutto pronto per il "GamePeople eSports Challenge", torneo di PES 2018 suddiviso in tre differenti fasi: la prima, di qualificazione, si svolgerà dal vivo dal 19 maggio al 16 giugno presso i punti vendita GamePeople distribuiti sul territorio. I vincitori della fase "live", oltre alla qualificazione alla fase successiva, riceveranno ...

Ottimi numeri per la prima edizione della Gazzetta eSports Challenge : Un evento esclusivo, due tornei sui videogames più giocati al mondo (FIFA 18 e Call of Duty: WWII), oltre 300 mila i fan che li hanno seguiti in streaming e un'affluenza stimata di oltre 15.000 appassionati alle finali disputate live in occasione della XX edizione di COMICON a Napoli: sono questi i risultati della prima edizione di Gazzetta eSport Challenge, l'evento di esport realizzato nel mese di aprile grazie alla collaborazione di Gazzetta ...

TRENTO alla 66° edizione di Film Festival la pioniera dell'arrampicata Sportiva all'aperto sarà presente con "Climbing Iran" un documentario ... : Come la gravità porta all'uguaglianza", tra sport, condizione della donna in Medio Oriente e desiderio di uguaglianza. Nell'occasione saranno presentate le prime immagini di "Climbing Iran", ...

Olimparty Palmi - al via i preparativi. La prima edizione calabrese della convention di Sport - Musica - Arte e Spettacolo : Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell'Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di Sport, Musica e Spettacolo organizzano nella città di Messina, e che ...

F.1 eSports : nella seconda edizione coinvolti i team : I dieci giocatori più veloci su ciascuna piattaforma correranno in un evento live streaming e i primi tre si qualificheranno per il Pro Draft. Alla fine della prima fase, i primi 40 piloti al mondo ...