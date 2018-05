huffingtonpost

: Spogliarmi di fronte all’obbiettivo mi ha insegnato qualcosa sulla maternità - HuffPostItalia : Spogliarmi di fronte all’obbiettivo mi ha insegnato qualcosa sulla maternità -

(Di domenica 27 maggio 2018) Per il mio trentaseiesimo compleanno, mi sono spogliata dia una fotocamera.Non ricordo quando ho iniziato a odiare il mio corpo, e non ricordo quando mi sono ripromessa di fare pace con la mia pelle e con le mie ossa, so soltanto che la prima cosa è successa troppo presto e la seconda è arrivata più tardi di quanto avrebbe dovuto.In mezzo c'è stata una sfilza di decisioni infelici, ma anche di trionfi, due stupendi esseri umani messi al mondo col mio partner, e tanti, troppi sforzi per ritornare a vedere un corpo bello e forte.Negli ultimi due o tre anni, ho deciso di impegnarmi a trattare il mio corpo con la stessa indulgenza che riservo alle amiche più care: vedo le imperfezioni e lo amo comunque, sapendo che il viaggio è ancora lungo. Ecco da dove è partita l'idea di un servizio fotografico "body-positive" stile boudoir.Non ...