Usa - Sparatoria a scuola : Prof eroe blocca l'aggressore a pallonate : 17.25 - Prima che il sospetto autore della sparatoria nella scuola di Noblesville (Indiana) venisse arrestato l'istituto era stata messo in lockdown dalle autorità che poi hanno proceduto a setacciarlo palmo a palmo. La sparatoria - ma in realtà non è ancora chiaro se gli agenti abbiano risposto al fuoco - sarebbe avvenuta verso le 9.20 di oggi secondo quanto riferito dal personale scolastico alla CBS. I feriti sarebbero uno studente ...

Sparatoria in scuola Usa - prof eroe ha evitato una strage : Gli studenti della scuola media di Noblesville, in Indiana, hanno affermato che uno dei loro insegnanti con il suo intervento ha sventato una tragedia quando un altro degli studenti ha aperto il fuoco.

USA - nuova Sparatoria in una scuola : due feriti - catturato l’attentatore : Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell'Indiana.Continua a leggere

«Se muoio in una Sparatoria a scuola» - gli studenti raccontano le proprie paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

Usa - Sparatoria in una scuola durante esercitazione anti sparatorie - morte otto persone : Roma - otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Ecco chi è il killer della Sparatoria in una scuola del Texas : Ennesima sparatoria in una scuola americana, stavolta presso una 'high school' di Santa Fe, una cittadina di 12mila abitanti 50km circa a sud-est di Houston, Texas. Tutto ha avuto inizio nella ...

Usa : Sparatoria in una scuola in Texas - almeno 8 morti : 19:15 - Il responsabile della strage compiuta oggi in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, sarebbe uno studente. L'ufficio dello sceriffo parla di almeno 8 morti e 12 feriti mentre i fermati sarebbero due. Inoltre in un'area vicino alla scuola, in cui vengono "parcheggiate" delle case mobili, sono stati trovati degli esplosivi. Si indaga per capire se ci siano eventuali collegamenti con la sparatoria.18:23 - Sarebbero almeno 8 i morti ...

