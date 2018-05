Spalletti | ' Rinnovo | non ci sono novità Sarri? Gli lascio la panchina dell' Inter

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...

Inter - Spalletti nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo : Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019. Nel ...

Spalletti-Inter - vertice in sede : dal rinnovo al mercato - le ultime : Come riferisce Il Corriere dello Sport infatti, al centro delle discussioni , iniziate alle 17.30, c'è il futuro del tecnico di Certaldo, confermato al centro del progetto nerazzurro: per lui si ...

Inter - Spalletti nella sede dell'Inter per la firma del rinnovo : Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter, Luciano Spalletti, che è nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 giugno 2019. Nel ...

Inter-Spalletti - arriva il rinnovo : insieme fino al 2021 : Inter-Spalletti- L’Inter si prepara a blindare Luciano Spalletti. Come si legge sull’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a prolungare il contratto al proprio allenatore fino al 2021. Una scelta già presa a prescindere dall’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League. PROGETTO A LUNGO TERMINE La sensazione è che l’Inter voglia costruire attorno ...

Juve : Asamoah trova casa a Milano. Inter - Spalletti : Champions e rinnovo : Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ormai si sente un giocatore dell'Inter, avendo accettato l'offerta che il d.s. Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente: Asamoah firmerà un ...

Inter-Spalletti - incontro per il rinnovo dopo il Torino? : L'Inter e Spalletti pensano alla possibilità di rinnovare il contratto che li lega fino al giugno del 2019. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come dopo le gare contro Verona, Milan e Torino le parti potrebbero incontrarsi per discuterne.