gazzetta

: ... con una spruzzatina di doping... - LeonardoGalloDR : ... con una spruzzatina di doping... - ETGazzetta : Spagna padrona d'Europa: ha vinto 14 delle ultime 15 coppe - Emigattonx : Madrid, con @realmadrid e @Atleti, è padrona d’Europa?? Spagna ancora inarrivabile per chiunque, qualità e Campioni… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Stadio Lilleküla, Tallin, Ferragosto: per la quarta volta nelle5 edizioni, la Supercoppasarà un derby spagnolo. Addirittura cittadino, in questo caso: Madrid manderà in Estonia il Real ...