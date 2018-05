Sondaggi politici | Lega al 23% | in calo M5s e PD

Sondaggi Elettorali Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5s non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

Sondaggi politici NUOVO GOVERNO/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli elettori Lega.. : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di GOVERNO con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:44:00 GMT)

Sondaggi politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici : flessione M5S - prende il volo Lega Nord Video : Il mese di maggio è agli sgoccioli e non c’è ancora un Governo in Italia. In attesa di scoprire cosa accadra', con la probabile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [Video] giungono da Tecnè. L’istituto di ricerche registra delle novita' al vertice, con una flessione da parte dei grillini, che scendono al di sotto della percentuale ottenuta in ...

Sondaggi elettorali politici : flessione M5S - prende il volo Lega Nord : Il mese di maggio è agli sgoccioli e non c’è ancora un Governo in Italia. In attesa di scoprire cosa accadrà, con la probabile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti giungono da Tecnè. L’istituto di ricerche registra delle novità al vertice, con una flessione da parte dei grillini, che scendono al di sotto della percentuale ottenuta in occasione delle ...

Sondaggi ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Sondaggi politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Sondaggi politici ELETTORALI TECNÈ/ Lega al 23% insegue il M5s : Mattarella - fiducia alle stelle : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:50:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici : boom Lega al 23%/ M5s in calo - Centrodestra supera il 40% : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:12:00 GMT)

Sondaggi politici ELETTORALI/ Fiducia Leader - balzo di Salvini al 44% : cala Di Maio - crolla Renzi : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:17:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

Sondaggi politici : 6 italiani su dieci per il Governo Lega – M5s : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Demos per Repubblica evidenzia come per oltre il 60% degli italiani l'uscita dalla crisi avesse necessariamente i tratti di un Governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Tra i leader politici Salvini supera Gentiloni e distanzia Di Maio: il 52% degli italiani ha fiducia in lui.-- Dopo 75 giorni di crisi politica, per gli italiani è venuto il momento che nasca un nuovo Governo, composto dalle forze che hanno ...

Sondaggi politici - la supermedia di YouTrend del 18 maggio Video : Sono dati molto interessanti quelli forniti in diretta tv questa mattina, 18 maggio, da Lorenzo Pregliasco di YouTrend nel corso del talk show di La7 Omnibus, condotto da Alessandra Sardoni. Pregliasco, dopo aver specificato che la supermedia è l’analisi compiuta da YouTrend per conto dell’Agenzia di Stampa Agi, mettendo insieme tutti i Sondaggi [Video] dei diversi istituti di ricerca statistica, annuncia “cambiamenti non irrilevanti rispetto ...

Sondaggi politici ELETTORALI/ Sale Lega - M5s ko : 27% vorrebbe su Lavoro la prima legge del Governo : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Primi provvedimenti dovranno essere su Lavoro e tasse(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)