Soldato Monica

(Di domenica 27 maggio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair, in edicola fino al 30 maggio «Mi piacerebbe prendere delle case distrutte e rifarle completamente». Se non fosseBellucci a parlare, potremmo interpretarla come una metafora legata al tempo che passa, alla voglia che viene di chiamare il chirurgo plastico appena superi i 50. Ma visto che per lei i radicali liberi hanno deciso di mettersi in sciopero naturalmente, questa frase probabilmente è solo il desiderio di fare qualcosa di nuovo. Non si sa quante volte le abbiano chiesto dell’età che avanza. Troppe, forse inutilmente. È l’eleganza, più che gli anni, a parlare per lei: tailleur pantalone bianco, décolle­tées color carne tacco 12, nessun gioiello e una manicure nude. Ogni volta che risponde lasciando scivolare le parole lentamente, a bassa voce, costringendoti all’immobilità per ascoltare, alza la spalla e lo ...