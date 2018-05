Si ragiona sul ticket Savona-Masera

huffingtonpost

(Di domenica 27 maggio 2018) C'è ancora una strada, una fiammella di speranza, un'ultima mediazione per uscire fuori dal potentissimo scontro istituzionale fra partiti e Quirinale che sta impedendo la nascita del nuovo governo Lega-M5s. È uno schema a cui stanno lavorando i massimi livelli istituzionali e che consentirebbe di salvare capra e cavoli, consentendo a tutte le parti in gioco di uscire dall'impasse sul nome del professore Paoloal Tesoro senza ossa rotte. L'idea è questa: spacchettare il ministero del Tesoro, dividendolo in Finanze e Bilancio, e a quel punto affidare il primo ae il secondo a un banchiere di lungo corso non sgradito ai grillini come Rainer. Insomma, non più un ministro unico e di grande peso ma unche dovrebbe lavorare in parallelo sui dossier economici.La strada dello spacchettamento non è una novità assoluta. Anzi, ...