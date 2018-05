Si fanno 3 ore di auto al giorno perché Nicola non perda l’anno. Una storia : È una scuola dove non ci sono campanelle e classi. Gli insegnanti difficilmente possono programmare le attività didattiche: si vive giorno per giorno e ogni mattina di studio è diversa. Le aule sono le stanze dell’ospedale ICS Maugeri di Sciacca (Ag) dove, per più giorni a settimana, i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani si danno il cambio ...

Froome vince il Giro d’Italia - ma sui social è bufera! Le dichiarazioni di un corridore fanno discutere : E’ bufera sui social per la vittoria di Chris Froome al Giro d’Italia 101: le dichiarazioni di Bennett della Lotto NL Jumbo fanno discutere Chris Froome è il vincitore della 101ª edizione del Giro d’Italia. Il britannico del team Sky, dopo la vittoria al Tour de France e alla Vuelta di Spagna del 2017, facendosi scivolare addosso tutte le polemiche riguardanti lo scandalo doping che lo ha visto coinvolto lo scorso gennaio, è ...

Neonato muore all'ospedale di Trapani 24 ore dopo la nascita : genitori fanno denuncia : Un Neonato è morto oggi nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani , 24 ore dopo la nascita avvenuta con parto naturale. La mamma, una donna di 19 anni, affetta da diabete ed insulinodipendente ha '...

Violenze nel carcere di Poggioreale - gli ex detenuti : “Ti fanno spogliare e ti riempiono di botte” : Violenze nel carcere di Poggioreale, gli ex detenuti: “Ti fanno spogliare e ti riempiono di botte” Le Iene raccontano le Violenze subite dai carcerati durante la detenzione all’interno della struttura penitenziaria napoletana. Continua a leggere L'articolo Violenze nel carcere di Poggioreale, gli ex detenuti: “Ti fanno spogliare e ti riempiono di botte” proviene da NewsGo.

Violenze nel carcere di Poggioreale - gli ex detenuti : 'Ti fanno spogliare e ti riempiono di botte' : Maltrattamenti, Violenze e vessazzioni: è così che secondo gli ex detenuti del carcere di Poggioreale si vive all'interno della struttura penitenziaria. Sole poche settimane fa Roberto Leva , dopo ...

Vincitore Ballando con le stelle 2018/ Chi è? Porcella e Giarratana fanno il pieno di voti - ma Nathalie... : Vincitore Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, Giovanni Ciacci potrebbe essere la grande sorpresa.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:46:00 GMT)

Salute : ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta : Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo di ricercatori della University of California e’ riuscita a far muovere a comando cellule cardiache sviluppate in provetta. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of ...

Migranti - sulla rotta alpina dove Mathew è morta annegata mentre scappava. La sorella : “Non me la fanno vedere” : Si chiamava Mathew Blessing, veniva dalla Nigeria e aveva 21 anni. È morta lunedì 7 maggio, nella notte, mentre provava a passare la frontiera tra l’Italia e la Francia. “Quella notte un gruppo di cinque poliziotti ha inseguito nei boschi tre Migranti, tra cui questa donna – racconta Michel Rousseau, presidente di Tous Migrant che insieme all’avvocato Yassine Djermoune ha raccolto la testimonianza dei due uomini che erano presenti ...

Una Vita - trame giugno : Elvira e Simon fanno l'amore - Celia in guerra con Felipe : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Aurora guerra, che si è di recente interessato al ritorno di Mauro ad Acacias 38. In questo articolo scoprirete cosa accadrà negli appuntamenti trasmessi a metà giugno su Canale 5. Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon fanno l'amore Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ad inizio giugno su Canale 5, svelano che Simon ...

Anticipazione Una Vita : Elvira e Simon fanno l’amore - l’ira di Arturo : Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon trascorrono una notte di passione Elvira e Simon nelle prossime puntate di Una Vita si lasceranno trasportare dalla passione. Sin da subito la giovane Valverde ha dimostrato il suo forte interesse per il maggiordomo, che dopo qualche tempo ha scelto di ricambiare. Ma il loro rispettivo posto nella società […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Elvira e Simon fanno l’amore, l’ira di Arturo ...

Corea del Nord - Kim minaccia di annullare il summit con Trump : “Gli Stati Uniti fanno prove per invaderci” : Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha minacciato di annullare il vertice con il presidente americano Donald Trump previsto per il prossimo 12 giugno. Il motivo, come riportato dall’agenzia sudCoreana Yonhap, sono le manovre militari congiunte tra Washington e Seul, per Pyongyang “una prova per l’invasione del Nord e una provocazione militare in contrasto con gli sviluppi politici positivi nella penisola Coreana”, si legge nella ...

Questore : "Napoli come Raqqa? Gli spot non fanno bene alla città" : De Iesu al presidente dell'Ordine dei Medici: "Consiglierei una moderazione nei termini che vengono usati". De Luca: "Sinergie contro i violenti"

Perde l’orecchio in un incidente - i medici ne fanno ricrescere un altro sul suo braccio : La 21enne aveva ha perso l'orecchio sinistro in un incidente ma ora, con una tecnica molto particolare, i medici sono riusciti a riattaccarne uno nuovo fatto crescere sul suo corpo.Continua a leggere

“Ma come fa?”. Massimo Boldi - che colpo! L’attore - fresco di separazione per adulterio - ha conquistato la bellissima bionda del Grande Fratello. Le calorie del cinepanettone fanno bene al cuore? : Da “vedovo” inconsolabile a playboy è un attimo. Succede così che dopo le polemiche con la ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi ritrovi l’amore. Per chi non lo ricordasse L’attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi. Dopo la scoperta aveva ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male ...