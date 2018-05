Sergio Mattarella senza paracadute | pronto il piano estremo | il suo governo

Luigi Di Maio - la minaccia a Sergio Mattarella : 'O chiudiamo in 24 ore o lasciamo perdere' : Dopo la presa di posizione del leader leghista che ha ribadito la volontà di avere Paolo Savona come ministro dell'Economia, è il leader grillino a fargli eco rilanciando una scadenza strettissima: '...

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Paolo Savona : l'indiscrezione di Dagospia - deve piegarsi sull'euro : ... 'O si esprime con ferma dichiarazione in cui aderisce all'euro e ai parametri dell'Unione europea - riporta il sito di Roberto D'Agostino - oppure non sarà ministro dell'Economia'.

Giorgia Meloni durissima contro Sergio Mattarella : 'Su Paolo Savona nuova inaccettabile ingerenza' : 'Su Paolo Savona , una nuova inaccettabile ingerenza di Sergio Mattarella '. È durissima Giorgia Meloni , che pure non sosterrà il governo di Lega e M5s . Ma la vicenda del ministro dell'Economia in pectore Paolo Savona , su cui il Quirinale continua a fare muro, è troppo grave secondo la leader di Fratelli d'Italia per passare sotto silenzio. Tanto più 'dopo l'ostinazione a non ...