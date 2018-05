Sei ore di deserto al Lingotto | a Torino oggi il disinnesco della bomba d’aereo 

Grande Fratello 2018/ Simone Coccia ancora nel mirino del gruppo : "Sei un attore - fai solo strategia" : Grande Fratello 2018, Simone Coccia finisce nel mirino del e si scontra con Filippo Contri che lo accusa di essere un attore in Casa e di pensare solo alla strategia(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 06:08:00 GMT)

Zidane - Sei nella storia : primo allenatore a vincere tre Champions di fila : Si è conclusa la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, sempre più nella storia i Blancos ed il tecnico Zinedine Zidane, si tratta del terzo trofeo consecutivo, grandi recriminazioni per la squadra di Klopp, ad un passo da un risultato incredibile e sorprendente. Ma alla fine ha vinto la squadra con maggiore qualità tecnica, qualità che ha condannato il Liverpool come dimostra il primo gol, clamoroso errore del portiere Karius, ...

Governo Conte - Sei italiani su dieci sono favorevoli alla sua nascita : Metà degli elettori valutano positivamente i Contenuti del contratto tra M5S e Lega, che continua a crescere nelle intenzioni di voto. Ecco tutti i dati dell'istituto Demopolis guidato da Pietro Vento Iva, multe e previdenza: ecco le tasse che Giuseppe Conte "dimenticò" di pagare " Perché il caso Stamina è la macchia più grave per Giuseppe Conte"

“Sei impazzita?”. Royal wedding - Pippa Middleton si presenta così : tutti scioccati. Che errore madornale… : Sono passati pochi giorni dal matrimonio dell’anno ma se ne continua a parlare. Continuano a emergere dettagli, gossip, pettegolezzi ed è divertente, a posteriori, scoprire i retroscena. Per esempio sapevate che c’è stata una donna che ha rubato la scena alla sposa? Come per il matrimonio di Kate Middleton, anche per al matrimonio di Meghan, a rubare la scena alla sposa è stata la damigella. All’epoca fu Pippa Middleton, sorella di Kate. Lo ...

Napolimania : chapeau Sarri - Sei stato il migliore di tutti : Uno che ha coagulato attorno a se un intero popolo, uno che ha sconfitto, al di là del risultato, una logica che ammazza un intero sport: perché vincere è importante, ma conta anche altro.

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e minaccia il suicidio - Dopo Sei ore urla : 'Scusa - scusa' : La bimba, che dovrebbe avere circa 12 anni, ha fatto un volo di una trentina di metri. Alla base del gesto dell'uomo ci sarebbe la morte della convivente , avvenuta Dopo una caduta dal quarto piano ...

UeD oggi - Ursula furiosa con Tina : “Tu non Sei l’esempio migliore di donna” : Uomini e Donne oggi: Sossio e Ursula accusati in studio, la dama furiosa con Tina e Gianni Sossio e Ursula a Uomini e Donne sono ancora al centro dell’attenzione durante la puntata del Trono Over. Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alla sincerità dei due. Scendendo nei dettagli, gli opinionisti sono convinti del fatto […] L'articolo UeD oggi, Ursula furiosa con Tina: “Tu non sei l’esempio migliore di donna” ...

Notte dei MuSei : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet. “Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente ...

“Maleducato - Sei pure ridotto male…”. Ma è davvero lui? L’attore irriconoscibile nei suoi ultimi scatti : Un sex symbol assoluto, capace di far impazzire le donne di tutto il mondo a ogni scatto che inizia a circolare in rete. E un attore amatissimo tanto dal pubblico quanto dalla critica, protagonista di moltissimi fim di successo nel corso degli ultimi anni e senza dubbio una delle star più gettonate (e corteggiate) di Hollywood. Eppure le ultime immagini del bel divo non hanno certo colpito in positivo i tantissimi follower che ...

La lite tra Donadoni e il tifoso del Bologna : “Fai schifo come allenatore e come uomo”. Il mister : “Sei falso” : Durante l’allenamento a Casteldebole, alcuni tifosi del Bologna, fuori dal campo di gioco, hanno attirato l’attenzione dell’allenatore Roberto Donadoni. “Pensavamo che facessi schifo come allenatore, invece come uomo sei pure peggio” ha detto uno dei supporter. “Tu sei un falso, mi hai insultato e io non ho reagito” è stata la difesa di Donadoni, accusato di aver fatto il gesto dell’ombrello dopo ...

Marco Travaglio : "Berlusconi? Resta un delinquente". La replica di Alessandro Sallusti a Travaglio : "Tu Sei un diffamatore" : "Silvio Berlusconi ha avuto una riabilitazione, è un fatto importante da un punto di vista politico, o no?". La domanda posta da Giovanni Floris, nel corso del suo programma DiMartedì, ha dato il via a un botta e risposta tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti."Non metteva piede in Parlamento neanche quando ci poteva andare, quindi non credo che sia una grande differenza il fatto che un giorno possa andare", dice il direttore ...

Milano - caccia al ragazzo del tram : “Hai occhi blu e orecchino - dove Sei?” : Milano, caccia al ragazzo del tram: “Hai occhi blu e orecchino, dove sei?” L’annuncio in un biglietto, scritto a mano, attaccato su un palazzo poco distante dalla fermata degli autobus in zona Città Studi Continua a leggere L'articolo Milano, caccia al ragazzo del tram: “Hai occhi blu e orecchino, dove sei?” proviene da NewsGo.