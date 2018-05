Secondary ticketing | un mercato al capolinea? Multe per chi rivende biglietti a prezzi

Secondary ticketing - in Gazzetta Ufficiale la legge contro il bagarinaggio online : il testo completo : 28 apr 2018 - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo di quest'anno diventa operativa la

Cosa permette ancora il fenomeno del Secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool . Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. ...

Udicon : no a Secondary ticketing. Pochi biglietti venduti a Roma Store : Roma – Di seguito le parole di Martina Donini, Presidente Regionale U.Di.Con. del Lazio. “Ci troviamo nuovamente a fare i conti con un caso di secondary ticketing. Come sempre abbiamo riscontrato da parte degli utenti dei problemi in merito all’acquisto dei biglietti di un evento sportivo. In questo caso un evento importantissimo per la città di Roma e per i Romani, la semifinale di Champions League”. “In questi ...

Cosa permette ancora il fenomeno del Secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool. Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. Tanto è bastato per far riesplodere la questione bagarinaggio online (o secondary ticketing), riaccendendo vecchie questioni mai risolte, che trovano ragione in un vuoto legislativo che di fatto consente questa ...

Cosa consente ancora il fenomeno del Secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool . Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. ...

Cosa consente ancora il fenomeno del Secondary ticketing. Il caso Roma Liverpool : Alle 10 di mattina del 18 aprile sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale di Champions Roma Liverpool. Alle 13.36 è comparso l'annuncio sul sito della Roma: le vendite sono chiuse. Tanto è bastato per far riesplodere la questione bagarinaggio online (o secondary ticketing), riaccendendo vecchie questioni mai risolte, che trovano ragione in un vuoto legislativo che di fatto consente questa ...

Codacons : presentato esposto per Secondary ticketing Roma-Liverpool : Codacons: esplode bagarinaggio online per biglietti Roma-Liverpool Roma – Il Codacons ha deciso di tutelare i tifosi della Roma. In queste ore, infatti, i biglietti per la gara delle semifinali di Champions League contro il Liverpool sono terminati. Ma sta esplodendo il bagarinaggio sul web per il match in programma il prossimo 2 maggio allo stadio Olimpico. “I biglietti per la partita sono spariti nell’arco di poche ore presso ...