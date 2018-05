Se si rivota Salvini e Di Maio prendono l’80%? Non cambierebbe niente lo stesso

Salvini : «Con i Cinque Stelle o si rivota» : Il segretario del Carroccio chiude a ogni ipotesi d’intesa col Pd o di governo istituzionale. E non esclude di chiedere un pre-incarico

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...

Fico al Colle : "Mandato esplorativo chiuso in modo positivo" | Pd : "M5s? Decidiamo il 3 maggio" | Di Maio : "Intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Di Maio-Salvini - scontro prima del nuovo giro di consultazioni | Lega : "Basta no o si rivota" : Botta e risposta a distanza tra i due leader in attesa del secondo giro di consultazioni, che anche questa volta si concluderà in due giornate. Il presidente Mattarella potrebbe convocare i partiti per giovedì e venerdì

Salvini : se tutti restano fermi su proprie posizioni si rivota : Roma, 9 apr. , askanews, - "Se tutti continuano a dire no, no, no... a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce. Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ...

