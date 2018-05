Scuola | i presidi ai genitori | ' Meno chat per fermare la violenza'

“La Scuola non è una spiaggia” : i presidi vietano minigonne - shorts e canotte in classe : Con l'arrivo imminente della staione estiva, alcuni presidi italiani hanno diramato una serie di circolari interne imponendo un dress code adeguato agli studenti e vietando di fatto minigonne, shorts, jeans troppo stracciati e cappellini da rapper in classe.Continua a leggere

Scuola - i presidi tornano tra i banchi ma non c'è traccia di aumenti : I dirigenti scolastici italiani presto saranno sottoposi a valutazione del loro operato. Tuttavia, a questa ulteriore crescita di responsabilità, non corrispondono gli annunciati aumenti stipendiali. ...

"A Scuola non come in spiaggia" I presidi milanesi stilano le regole d'abbigliamento : A Milano, in diversi istituti scolastici, i presidi diramano circolari che contengono regole di abbigliamento severe, per rispettare un "dress code decoroso e adeguato".Capita spesso, infatti, che non appena l'estate inizia a farsi sentire, dietro ai banchi di scuola spuntino minigonne, calzoncini corti ad altezza inguinale, bermuda e magliette che lasciano scoperto l'ombelico. Un'abbigliamento che, numerosi dirigenti scolastici milanesi non ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Scuola/ Presidi - istruzioni per evitare l'errore di Napoleone III : Il dirigente scolastico delle scuole statali autonome è una figura fortemente anomala nel panorama della dirigenza pubblica. Le implicazioni sono dirimenti (2). EMANUELE CONTU(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Presidi, le anomalie da correggere al più presto, di Emanuele ContuSCUOLA/ Autonomia nelle scuole statali, la riforma da fare subito, di E. Contu

Scuola/ Presidi & esame di Stato : i sindacati comandano - il Miur esegue : I sindacati, per favorire i loro interessi corporativi, hanno cambiato per via amministrativa la normativa dell'esame di Stato. In barba alla politica (che manca). ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Istruzioni (ai Presidi) per liberarla dal sindacalismo dominante, di R. PellegattaSCUOLA/ Tutte le promesse mancate della "Buona SCUOLA", di R. Pellegatta