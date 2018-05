Scuola e studenti | valutazione positiva su orientamento e dispersione

Trani Progetto socio-culturale con gli studenti della Scuola media "Rocca"Bovio"Palumbo" : Il convegno intende far riflettere sulle prospettive del rapporto tra il mondo della scuola e quello tecnico-operativo della ricerca e del lavoro, nel settore dei Beni Culturali. Il Programma del ...

Insegnante precipita a Scuola - l'affetto degli studenti : 'Che spavento... Forza professore - a presto' : Livorno: choc per i ragazzi che erano in laboratorio, uno di loro stava andando sul ballatoio che ha ceduto perché faceva caldo

«Se muoio in una sparatoria a Scuola» - gli studenti raccontano le proprie paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

«Se muoio in una sparatoria a Scuola» - gli studenti raccontano le loro paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

Bulli del 'Carrara' contro il prof - tre studenti tornano a Scuola : Lucca, 23 maggio 2018 - Sono tornati regolarmente in classe tre dei sei studenti dell'Itc Carrara di Lucca sospesi per aver offeso e minacciato in classe il loro professore di italiano e storia ...

Cina - una Scuola misura l’attenzione degli studenti con il riconoscimento facciale : scuola media in Cina (Photo by VCG/VCG via Getty Images) L’operazione “Grande fratello” in Cina procede senza allentare il ritmo. Le imprese del Social Credit System hanno già ampiamente animato le cronache e ora si parla nuovamente di riconoscimento degli stati emotivi grazie all’intelligenza artificiale: non di dissidenti o criminali, ma di studenti. La scuola media Hangzhou n. 11 ha installato uno smart classroom ...

Scuola/ Alternanza Scuola-lavoro - tutto il potere alle circolari (in barba agli studenti) : Il "contrattempo" in cui è incorsa l'Alternanza SCUOLA-lavoro potrebbe aprire un importante spazio di riflessione su questo nuovo istituto. MARIO PREDIERI (Disal)(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:00:00 GMT)SCUOLA/ Miur e Alternanza, la scatola vuota che prende in giro gli studenti, di C. BillaSCUOLA/ Alternanza SCUOLA-lavoro, l'antipolitica dei cattivi legislatori, di F. Labella

Scuola professionale Pescarini : 7 studenti su 10 trovano un lavoro stabile : L'assemblea dei soci, composta dai rappresentanti dei 18 Comuni della provincia, ha approvato il bilancio consuntivo della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna e confermato il cda ...

Verona : spray urticante a Scuola - 7 studenti ricoverati in ospedale : Verona, 17 mag. (AdnKronos) - Nella tarda mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Villafranca di Verona sono intervenuti presso la scuola media "Cavalchini-Moro", situata in via Marconi, assieme a personale medico del Suem-118 e ai Vigili del fuoco di Verona, dopo che era stata spruzzata u

Microsoft - 65mila prof e studenti formati per Scuola digitale : Durante l'evento alla Microsoft House, l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Silvia Candiani , ha confermato l'impegno per digitalizzare la scuola italiana, sostenere il mondo dell'...

Verona : spray urticante a Scuola - 7 studenti ricoverati in ospedale : Verona, 17 mag. (AdnKronos) – Nella tarda mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Villafranca di Verona sono intervenuti presso la scuola media “Cavalchini-Moro”, situata in via Marconi, assieme a personale medico del Suem-118 e ai Vigili del fuoco di Verona, dopo che era stata spruzzata una sostanza urticante proprio all’interno di una classe dell’Istituto. Al termine dell’orario ricreativo, alcuni ...

Verona : spray urticante a Scuola - 7 studenti ricoverati in ospedale : Verona, 17 mag. (AdnKronos) – Nella tarda mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Villafranca di Verona sono intervenuti presso la scuola media “Cavalchini-Moro”, situata in via Marconi, assieme a personale medico del Suem-118 e ai Vigili del fuoco di Verona, dopo che era stata spruzzata una sostanza urticante proprio all’interno di una classe dell’Istituto. Al termine dell’orario ricreativo, alcuni ...

Verona - spray urticante a Scuola : 600 studenti evacuati - 8 feriti/ Secondo caso in sei giorni : nuova bravata? : Verona, spray urticante nella scuola media di Villafranca: 600 studenti e docenti evacuati, 8 feriti lievi, simile al caso di Bussolengo. nuova bravata di un alunno?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:24:00 GMT)

alternanza Scuola lavoro. sviluppumbria e liceo alessi premiano le migliori idee di impresa degli studenti : ... a volte faticosamente, si sta però sviluppando sia nel mondo scolastico che nel mondo dell'impresa". Così l'assessore regionale all'istruzione Antonio Bartolini ha aperto la finale della seconda ...