Scritte filo-Br al mercato Il Comune cancella solo quelle dei fascisti?

(Di domenica 27 maggio 2018) Stella a cinque punte, falce e martello, "solidarietà alla Br Nadia Lioce". Al Corvetto una scritta rossa campeggia - del tutto indisturbata - da almeno una settimana. Sette giorni sono passati dalla denuncia che il Municipio ha inoltrato a tutti gli organi competenti. Ma la scritta con lo spray reca la data del 4 maggio, giorno in cui un ulteriore giudizio, per una sorta di protesta penitenziaria, è stato attivato per la Lioce, che all'Aquila sconta il carcere a vita dopo le condanne riportate per gli omicidi dei professori riformisti Marco Biagi e Massimo D'Antona e del sovrintendente dei polizia Emanuele Petri.Una frangia minoritaria di estremisti la ritiene "prigioniera politica" e qualcuno ha pensato bene di esporre questa delirante solidarietà su un muro del Corvetto. Però nessuno, a Palazzo Marino, nelle sinistra, si è preso la briga di dire o fare niente. Nessuno con tre ...