Scontro a distanza tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona | “Non lo nomino” | “Studia”

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo Scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...