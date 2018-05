Scialpi ha un nuovo amore | “Ecco Leo”

dilei

: I miei #concittadini di #parma - scialpi : I miei #concittadini di #parma - scialpi : È un caso nazionale?!??????? - marcovittoriach : RT @scialpifans: Scialpi volta pagina: il nuovo fidanzato è americano ha un matrimonio etero alle spalle -

(Di domenica 27 maggio 2018)ha un. Dopo la separazione da Roberto Blasi, il cantante ha ritrovato il sorriso accanto a Leo. Ilfidanzato dell’artista è americano, ha alle spalle un matrimonio, due figlie ed è anche nonno. L’incontro, come ha raccontato lo stesso, è avvenuto in un bar a Los Angeles. L’uomo che è riuscito a far battere il cuore del cantante, dopo l’addio burrascoso con il marito ed ex manager, è Euwell, che lui chiama teneramente Leo. Vive negli Stati Uniti, è un manager bancario ed ha 60 anni. Ha due figlie di 28 e 30 anni e soprattutto una nipotina di un anno e mezzo. Fra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento Robertoe Leo non si sono più lasciati. “Leo è un uomo maturo – ha raccontato a Spy parlando del-, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in ...