Schianto all' alba | muore un 27enne | gravissimi altri 4 amici

“Allora - sorpasso?”. Poi lo Schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

Roma - Schianto nella galleria Giovanni XXIII : muore motociclista di 31 anni : Un motociclista è morto nella notte in largo Ferraris, all'uscita della galleria Giovanni XXIII a Roma. E' un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti. L'incidente è accaduto intorno alle 4.40 e sul ...

Con Emily Ratajkowski la Formula E è uno Schianto [GALLERY] : Emily Ratajkowski conquista anche la Formula E, la bellissima modella statunitense sbarca a Berlino Emily Ratajkowski, mentre le altre super modelle calcano il red carpet del Festival del Cinema di Cannes, si dà alla Formula E. A Berlino l’indossatrice, che ama mostrare il suo corpo su Instagram, ha incantato il ePrix della capitale tedesca in tuta da pilota. Tutti gli sguardi per un attimo si sono calamitati sulla fascinosa 26enne e non ...

Aereo caduto a Cuba - Schianto dopo decollo a L'Avana/ Video : giallo sulla compagnia - "ci sono vittime" : Cuba, Aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cubano ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:43:00 GMT)

Velletri - muore studente di 19 anni dopo Schianto - gravissima la fidanzata di 16/ Sbalzato fuori dall'auto : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:52:00 GMT)

Tremendo Schianto nella galleria : muore una ragazza - due feriti gravi : URBINO - Una ragazza morta e due feriti gravi: è questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla bretella della Statale 73bis. Erano da poco passate le dieci quando un'auto ed ...

Aereo militare precipita vicino all’aeroporto : nove morti. Il video dello Schianto al suolo : nove persone sono morte in un incidente Aereo accaduto in Georgia, vicino all’aeroporto di Savannah, negli Stati Uniti. Un velivolo militare della Guardia nazionale di Porto Rico C-130 è precipitato con a bordo cinque membri dell’equipaggio e altri quattro passeggeri L'articolo Aereo militare precipita vicino all’aeroporto: nove morti. Il video dello schianto al suolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Malore alla guida - poi lo Schianto : un morto : Un Malore alla guida e, purtroppo, un uomo di 79 anni perde la vita. Il tragico fatto è avvenuto intorno alle ore 13, in via dei Vestini, vicino l'ingresso dell'ospedale SS. Annunziata a Chieti. Il ...

Siracusa - viva 18enne sbalzata fuori dall'auto dopo lo Schianto : morti tutti gli altri : Non sarebbe in pericolo di vita Cristina Marino, la ragazza di 18 anni sopravvissuta all'incidente di ieri nel Siracusano nel quale hanno perso la vita tre giovani: Giovanni Violano di 33 anni, ...

PALERMO - INCIDENTE STRADALE PER GIUSEPPE AYALA/ Ultime notizie : Schianto in moto alla Favorita - ferito ex pm : PALERMO, GIUSEPPE AYALA coinvolto in un INCIDENTE STRADALE: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:45:00 GMT)

“Una famiglia distrutta”. Andavano dalla sorella morente. Poi la distrazione e lo Schianto. Una brutta storia dalle strade italiane : Una famiglia distrutta, vittima di un destino atroce. Una sorella in fin di vita in ospedale. Le altre tre che decidono di andarla ad assistere e montano in auto il mattino presto. Sono le 7 di mattina, la strada e libera. Pochi mezzi in transito, un furgone del corriere espresso Bartolini che in quel momento passa a meno di un chilometro dalla destinazione delle tre donne. Forse una distrazione e lo schianto che ha visto coinvolta anche ...

Schianto in auto mentre corrono dalla sorella in fin di vita : una muore - le altre due ferite : Le tre sorelle si erano subito messe in macchina per raggiungere l'ospedale al più presto ma purtroppo sono rimaste vittime di un tragico incidente dove una di loro è morta, deceduta anche la sorella malata.Continua a leggere

Schianto al rientro dalla gita di Pasquetta : Veronica muore a 21 anni - feriti 4 amici : L'auto del gruppo di ragazzi si è schiantata frontalmente contro un albero a bordo strada per cause ancora da accertare.Continua a leggere

Schianto tra auto - una finisce ruote all'aria : paura per una bimba di 2 anni : Pauroso Schianto nel cuore del pomeriggio di Pasquetta a Capannaguzzo. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Cesena, una 'Bmw' ed una '...