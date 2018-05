Conte atteso al Colle coi nomi dei ministri. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Entro stasera si capirà se il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni del presidente del consiglio incaricato - al di là delle ultime difficoltà incontrate per la composizione della lista dei ministri - sono quelle di pot...

"Voglio una Europa diversa - più forte - ma più equa". La lettera di Savona : "Voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa". Alla fine, la lettera è arrivata. È stato Paolo Savona, alle 13.20 del giorno più lungo della crisi istituzionale post-elettorale più lunga della storia repubblicana, a intervenire. E a spiegare cosa pensa dell'Europa e del suo incarico da ministro dell'Economia, così come indicato dai leader di Lega e M5s. ...

Savona : «Voglio un’Europa diversa - più forte - ma più equa». Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri : Il candidato alla poltrona del Mef chiarisce attraverso un comunicato le sue idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell’euro. Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la ...

Conte atteso al Colle con la lista dei ministri. Savona : “Voglio Ue diversa - più forte e più equa” : Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Entro stasera si capirà se il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni del presidente del consiglio incaricato - al di là delle ultime difficoltà incontrate per la composizione della lista dei ministri - sono quelle di pot...

