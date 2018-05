Salvini : 'Savona? Stupirebbe un no a chi vuole difendere gli interessi degli italiani' : LaPresse, Matteo Salvini continua a difendere la scelta di mettere il professor Paolo Savona al ministero dell'Economia. 'Serve qualcuno che garantisca l'interesse nazionale italiano,...

Savona - Salvini non arretra. M5S prova a mediare : Ore decisive per la nascita del governo di Giuseppe Conte. Matteo Salvini non arretra sul nome di Paolo Savona all?Economia. Il braccio di ferro tra Colle e M5s-Lega sul nodo del responsabile...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Governo M5S-Lega - toto ministri : nodo Savona/ Salvini : “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione : Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una Domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:14:00 GMT)

Scontro su Savona - governo “in stallo”. Da Salvini - lista dei ministri a Conte : Lega ed M5S compatti sul nome dell’economista. Il “sospetto”: Berlusconi ha convinto il Carroccio con i sondaggi |

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - Salvini non cede su Savona : inizia la giornata decisiva : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - l'aut aut di Salvini : 'Savona o torniamo al voto' : Matteo Salvini non retrocede sul nome di Paolo Savona all'Economia che ormai sembra essere divemtato una pedina per un gioco strategico più grande del Governo nascente e intanto consegna la lista dei ...

DALLA CINA/ Lettera a Mattarella : 'se bocci Savona fai vincere Salvini' : Veto su Savona. Mattarella contro Salvini, si è lasciato fuorviare DALLA Ue e dai giornali. Il Governo Conte rischia di saltare, alternativa il voto.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Conte porta a Mattarella Savona ma non all’Economia. Salvini al bivio : La Lega vuole affidare il ministero dell’Economia al professore anti euro Paolo Savona. Di fronte ad una mancata nomina Matteo

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...