Savona rompe il silenzio | «Voglio un' Europa più forte ma più equa»

Governo - Savona rompe il silenzio. La sua lettera : «Ridurre il debito ma senza austerity» : «Ridurre il debito non con l'austerità ma con la crescita»: il professor Paolo Savona, indicato come ministro dell'economia nel nascente Governo Lega-M5S ma finito al centro di uno scontro istituzionale con Mattarella, rompe il silenzio. Lo fa ribadendo le sue posizioni critiche nei confronti dell'Europa e delle ...

"Salvini sa di vincere e rompe Savona un pretesto per votare" "Maggioranza al Cdx - addio M5S" : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

"Se salta Savona - salta tutto" La Lega è pronta a rompere Scontro con il Quirinale sul Tesoro : "Se salta Savona al ministero dell'Economia, salta tutto e niente governo". Così uno dei massimi esponenti della Lega spiega ad Affaritaliani.it il livello di Scontro tra Matteo Salvini e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it