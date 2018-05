Savona | M5S prova a mediare

" Savona ? Un pretesto per votare Maggioranza al Cdx - addio M5S : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

M5S e Lega non mollano : Savona o voto : Il premier incaricato Conte lavora alla squadra di governo. Cerca di mediare. Ma resta il muro contro muro tra la Lega e il Quirinale. Salvini insiste su Paolo Savona all'Economia: 'Se qualcuno ci rimprovera che i ministri da noi indicati fanno troppo l'interesse italiano e troppo poco l'interesse di qualche lobby europea, allora no. Io passi indietro ne ho già fatti ...

Governo M5S-Lega - toto ministri : nodo Savona / Salvini : “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione : Governo M5S-Lega , toto ministri : nodo Savona , Salvini : “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una Domenica di tensione , resta da risolvere la questione ministri (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:14:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Devono insistere sul prof. Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...