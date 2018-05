SAVONA ED EURO Il falso problema intorno al ministro dell' Economia

Ecco il “Piano B” dell’economia sovranista ed euroscettica di SAVONA : Tutte le difficoltà dell’economia italiana deriverebbero dall’adesione del nostro Paese all’Unione Monetaria. È l’assunto del «piano B» di Palo Savona, il nemico dell’euro e della Germania. E’ la nuova economia sovranista, delineata nelle 80 tavole del Piano, pubblicate dall’Huffingtonpost. Una linea «alternativa di politica economica», per favori...

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Paolo SAVONA : l'indiscrezione di Dagospia - deve piegarsi sull'euro : ... 'O si esprime con ferma dichiarazione in cui aderisce all'euro e ai parametri dell'Unione europea - riporta il sito di Roberto D'Agostino - oppure non sarà ministro dell'Economia'.

Governo - quando SAVONA nel 2015 elaborò il piano per uscire dall'euro : Nel documento si parla di «linea alternativa di politica economica» per favorire l'uscita dall'euro non è una estrema necessità, ma un'occasione da cogliere per gestire la «nuova era dell'economia ...

La questione SAVONA sui mercati Perché lo spread ha la febbre Quei toni euroscettici di Lega e 5S... : E’ possibile che il nome di un singolo ministro, per quanto “pesante” come quello del titolare dell’Economia e finanze, preoccupi i mercati al punto di deprimere molto le quotazioni di titoli di stato e banche di un Paese? Segui su affaritaliani.it

Governo - quando SAVONA diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio per l’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Vittorio Feltri : 'Paolo SAVONA? Sergio Mattarella metterà un nome a lui gradito - così come chiesto dall'Europa' : Il direttore, semmai, esprime il suo dissenso per le barricate opposte da Sergio Mattarella al nome di Paolo Savona all'Economia: 'Lui sì che ha un buon curriculum - riprende riferendosi a Savona -. ...

I rischi del paradigma SAVONA. Storia di un europeista eurodeluso : ... in Italia adesso c'è un presidente del Consiglio incaricato, ma non un governo; anzi, si è aperto all'improvviso un conflitto istituzionale sulla figura e sul nome del ministro dell'Economia. Eppure ...

Paolo SAVONA - la trincea dell'economista eurocritico : 'Io europeista - vorrei dirlo al Presidente' : Matteo Salvini ha stabilito sul suo nome come prossimo ministro dell'Economia la linea del...

"L'euroburocrazia ha paura di SAVONA" : Non vuol dire essere antitedeschi, glielo dice un amante del mondo teutonico e un wagneriano che appena può va a Bayreuth. Anche all'Italia serve un soprassalto patriottico. Attenzione, non ...

PAOLO SAVONA/ 'L'euro rischia di 'uccidere' l'Italia : conviene uscire' : PAOLO SAVONA, ministro del governo Gonte voluto dalla Lega, ha rilasciato sette interviste al Sussidiario.net denunciando gli errori dell'euro.

Tra il 2009 e il 2012 PAOLO SAVONA ha rilasciato sette interviste al Sussidiario. Denunciando gli errori dell'euro e chiedendo un'Europa più politica e solidale.

Paolo SAVONA - il gesto a sorpresa che ha irritato Sergio Mattarella : spunta anche un piano per uscire dall'euro : L'ultima posizione del Quirinale che rifiuta ogni 'diktat dai partiti' sembra parlare a Matteo Salvini e Luigi Di Maio perché Paolo Savona intenda. Il Colle non avrebbe gradito, anzi ci sarebbe stata ...