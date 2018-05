Savona | Ecco come voglio l' UePiù forte ma più equa La nota Alle 19 Conte

Paolo Savona - Luigi Bisignani avverte Sergio Mattarella : 'Ecco chi è davvero il professore' : I rischi corsi dal Quirinale per la strenua opposizione alla figura di Paolo Savona come ministro dell'Economia potrebbe essere ben più gravi dello scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Luigi Bisignani non usa giri di parole per mettere in guardia, tra gli altri Sergio Mattarella , sul ...

Savona : "Ecco come voglio l'UePiù forte ma più equa". La nota Sta per nascere il governo M5s-Lega : Arriva la nota di Savona richiesta dal Colle: "voglio un'Europa diversa, più forte ma più equa". Il governo M5s-Lega ora è pronto per nascere e il professore sarà il ministro dell'Economia

Paolo Savona - ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

"Guida pratica per uscire dall'euro". Ecco il piano anti-Ue di Savona : Una "Guida pratica all'uscita dall'euro". Sarà, forse, anche per questo documento di cui Paolo Savona è co-autore e di cui ne ha introdotto la presentazione nell'ormai lontano 2015 che il Colle non intende fare passi indietro sul suo nome al dicastero dell'Economia. Presentato ad un convegno della Link University Campus di Roma, si tratta di un vero e proprio decalogo per anti-europeisti. Un insieme di spiegazioni sul perché l'Italia dovrebbe ...

Ecco il “Piano B” dell’economia sovranista ed euroscettica di Savona : Tutte le difficoltà dell’economia italiana deriverebbero dall’adesione del nostro Paese all’Unione Monetaria. È l’assunto del «piano B» di Palo Savona, il nemico dell’euro e della Germania. E’ la nuova economia sovranista, delineata nelle 80 tavole del Piano, pubblicate dall’Huffingtonpost. Una linea «alternativa di politica economica», per favori...

La lista di Salvini - su Savona nessun passo indietro : ecco i 'papabili' : Savona o niente. Il nome del ministro dell'Economia rimane il nodo chiave nell'impervia strada che porta alla lista dei ministri che andranno a formare il Governo Conte. Il leader...

Savona - spunta il parere dei giuristi : 'Ecco perché il Colle non può dir no' : Sono in molti a chiedersi fin dove potrà spingersi Sergio Mattarella nel suo braccio di ferro con Matteo Salvini sul nome di Paolo Savona all'Economia . Le tesi sono discordanti. perché quando si parla di governo, ministri e premier bisogna guardare alla Costituzione, alla sua interpretazione e pure alla prassi che negli anni si è ...

Paolo Savona - Franco Bechis smaschera Mario Draghi e Ignazio Visco : 'Ecco perché non lo vogliono' : L' unico non agitato nella burrasca europea che da qualche giorno sta accompagnando il suo nome è il professore Paolo Savona, l' uomo che Matteo Salvini vuole a tutti i costi al ministero dell' Economia nel governo guidato dal professore Giuseppe Conte.--Ieri mattina Savona è uscito dalla sua casa ai Parioli (il quartiere bene di Roma) nel suo completo grigio estivo, cravatta bordeaux a pallini e occhiali da sole scuri per farsi due passi a ...

Paolo Savona - anche Bruno Vespa lo difende : 'Tutte sciocchezze. Ecco i due nomi di ministri che possono salvarlo' : Vuole soltanto portare avanti una politica diversa dal passato in un governo diverso dal passato', è la lapalissiana verità di Vespa. Un modo, per ricomporre il mosaico e far digerire la nomina al ...

Paolo Savona in una lettera a Il Sole 24 ore : ecco perchè ho lasciato Euklid : L'economista Paolo Savona, ministro designato al dicastero dell'Economia, scrive una lettera a Il Sole 24 Ore per spiegare il motivo che lo ha indotto a lasciare il fondo hedge Euklid, con sede a Londra:

PAOLO Savona : 'MINISTRO DELL'ECONOMIA? FORSE.."/ Replica a Mattarella : "ecco perché ho lasciato Fondo Euklid" : PAOLO SAVONA ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal Fondo inglese Euklid irritano il Colle.

Savona : "Ecco perché ho lasciato Euklid" : ... venissi o meno nominato ministro dell'Economia e della Finanza, sarebbe stato meglio che mi ritirassi dalla presidenza di Euklid, potendo rappresentare un ostacolo al decollo dell'iniziativa''. In ...