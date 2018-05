Savona all' Economia? Il ministero chiave preoccupa Mattarella e l' Europa

Conte rimette l’incarico dopo il no del Colle a Savona . Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Ma Savona vuole davvero il ritorno alla Lira? Breve storia del 'Piano B' : ... spiega alle telecamere che un piano per l'uscita ordinata dall'Euro e un ritorno ad una moneta nazionale, come era la Lira, era qualcosa che già l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti aveva ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...