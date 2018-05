Salvini : “Ora al voto” : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – “Se siamo ancora in democrazia non resta che restituire la parola agli italiani”. Matteo Salvini, leader della Lega, in diretta Facebook da Spoleto si pone alcuni interrogativi. “Mi domando se siamo in democrazia, roba incredibile, abbiamo perso tanto tempo. Potevano dircelo prima, che avevano deciso che noi non potevamo andare al governo”.”Ce l’ho messa tutta in queste tre ...

L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".

Di Maio su Mattarella : 'Scelta incomprensibile' - Salvini : 'No ricatti - ora al voto' : Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio era previsto anche l'incarico al ministero del Lavoro e affari ...

Salvini : "Ho visto Mattarella" - poi dà inizio alla campagna elettorale : Il professore Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per la formazione di un nuovo governo. Pesa il no perentorio del Quirinale sui nomi presenti nella lista dei ministri ed in particolare sul nome dell'

Conte : mio massimo sforzo - collaborazione con Di Maio e Salvini : Roma, 27 mag. , askanews, 'Ho rimesso il mandato che mi era stato conferito di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato e gli ...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini : no ricatti - ora al voto : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Fallisce dunque il tentativo di Conte...

Salvini : "Ho visto Mattarella" poi dà inizio alla campagna elettorale : Il veto su Savona è stato al centro del colloquio tra il capo dello Stato e Matteo Salvini. Il segretario della Lega lo ha detto durante un incontro a Terni in Umbria. "...

Verso il No del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «O liberi di lavorare o parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Governo in bilico. Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte. Ma è ancora stallo su Savona : L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. Ma il comunicato emanato stamattina dal prescelto proprio con la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Governo : Salvini - non mi arrendo. Oggi Conte al Colle? - 27 maggio 2018 - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, ultim'ora: Governo, Conte al Colle in serata dopo le ULTIME parole di Savona? Salvini, 'non mi arrendo, fino all'ultimo'. Il segretario della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, ha cominciato pochi secondi fa in brevissime righe che il Governo Conte non nascerà: «il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il premier incaricato Giuseppe Conte al Quirinale questo pomeriggio che gli ha rimesso ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)