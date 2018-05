Salvini non cede al Colle su Savona | «Lista dei ministri a Conte O si parte o si torna

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Conte porta a Mattarella Savona ma non all’Economia. Salvini al bivio : La Lega vuole affidare il ministero dell’Economia al professore anti euro Paolo Savona. Di fronte ad una mancata nomina Matteo

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

L'ultimatum di Salvini : 'Non tratto più' : Dall'altro il commissario europeo all'Economia, Pierre Moscovici, per il quale 'gli affari degli italiani devono essere decisi a Roma'. In soldoni, anche se al Mef arrivasse l'ex ministro dell'...

PAOLO SAVONA/ Salvini vs Quirinale : "O si parte o non tratto più". Avanza ipotesi voto anticipato : PAOLO SAVONA all'Economia: Salvini vs Mattarella, è scontro aperto. Lega annuncia: "In serata consegna lista ministri a Conte". Rischio rottura e ritorno al voto anticipato.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:55:00 GMT)

Governo - Salvini non fa passi indietro : La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota : Teleborsa, - Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. " Io ho detto "O si parte o per noi basta". Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Ha risposto così ...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Non tratto più - o si parte o si vota' : ROMA - Sale di tono l'attacco contro Sergio Mattarella . Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e una parte dei Cinquestelle lanciano la loro invettiva contro il presidente. Il nodo è sempre ...

Governo : Salvini - o si parte o non sono nato per tirare a campare : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Sicuramente non si tira a campare, non sono nato per tirare a campare”. Così Matteo Salvini, replica a chi gli chiede, se c’è davvero il rischio di un ritorno alle urne nel caso in cui il Quirinale non dovesse accettare l’intera lista dei ministri presentata da Lega e M5S. Nella diretta Facebook, a margine di un appuntamento a Martinengo (Bergamo), il segretario del Carroccio aggiunge: ...

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro" : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...