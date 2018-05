: Non si è mai visto un arbitro scegliere la formazione di una squadra. O si è arbitri o si è giocatori. #Mattarella… - Giorgiolaporta : Non si è mai visto un arbitro scegliere la formazione di una squadra. O si è arbitri o si è giocatori. #Mattarella… - renatobrunetta : Gli elettori #cdx non hanno mai sostenuto posizioni antieuropeiste, quelle che invece #Salvini ha concordato nel su… - boccadutri : Diciamo la verità,su #VogliamoSavona non è tanto l’impuntatura di Salvini che meraviglia,ha posizioni note e mai ri… -

"Se non siamodi decidere meglio tornare al voto". Cosìda un convegno della Lega a Terni. "Noi non siamo al ricatto di nessuno. Se abbiamo la certezza di poter lavorare liberamente da domani mattina sono ufficio". Il Quirinale valuterebbe un governo tecnico,ci sarebbe il veto su Savona. "Se siamo in democrazia decidono solo gli italiani. No Lega nel governo se condizionati dalla Ue", insiste. "Se mettiamo un ministro che non piace a Berlino,si tratta di un ministro giusto che si impegna ai tavoli europei".(Di domenica 27 maggio 2018)