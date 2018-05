Salvini | Ho visto Mattarella | poi dà inizio alla campagna elettorale

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

"Imparamose l'Europa che Mattarella la chiede sempre" : il vertice Salvini -Di Maio visto dalla rete : Enrico Mentana e le sue maratone insegnano: per quanto strano possa sembrare, niente è più social del chiacchiericcio politico. E se poi le chiacchiere in questione riguardano due mesi di consultazioni, retroscena e "contratti di governo" e totopremier, allora ciò che è social diventa addirittura virale. A partire, naturalmente, dal nome del futuro presidente del consiglio. Se Di Maio e Salvini annunciano di aver ...

Silvio Berlusconi - l'ossessione del Cav per i dettagli : 'Visto come sta male Salvini con la giacca aperta? La chiuda' : Silvio Berlusconi non ha perso l'ossessione per i dettagli, anche quando è in tribunale, stavolta però da vittima. Ieri il Cav era a Tempio Pausania per l'udienza del processo contro il fotografo ...