Salvini-Di Maio | ultimatum al Colle | “Governo in 24 ore o salta tutto”

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Di Maio in mezzo al guado : si accoda a Salvini - ma ha più da perdere : Pressing a due facce: Casaleggio e Fico confidano nel lavoro del premier incaricato e del presidente Mattarella, Di Battista attacca di nuovo il Colle...

Governo - Silvio Berlusconi a Salvini : no a Di Maio allo Sviluppo economico : Non c'è solo il caso-Savona al ministero dell'Economia ad agitare le acque del nascituro Governo e i sonni di Matteo Salvini. Due seri grattacapi sono anche il dicastero alla Giustizia e quello dello Sviluppo economico . E se nel caso-Savona è il ...

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

