Salvini avvia la campagna elettorale ma senza impeachment contro Mattarella | il fattore

(Di domenica 27 maggio 2018) "? Di questo non parlo. Sono profondamente incazzato che dopo settimane di lavoro, in mezz'ora ci hanno detto che questo governo non doveva nascere...". Davanti alle telecamere Matteoè furioso, ma l'aveva messo in conto. Ma non si accoda alla scelta del M5s di assegnare un'ulteriore escalation alla crisi istituzionale in corso. Non chiede di aprire una procedura parlamentare per mettere in stato d'accusa il presidente della Repubblica Sergiopunta al voto anticipato, vuole correre come leader del centrodestra: la sua ambizione di arrivare a Palazzo Chigi lo porta a scegliere una tattica diversa da Luigi Di Maio.Primo: c'è ilSilvio Berlusconi, che è ancora un alleato per. E l'ex Cavaliere si schieradubbio al fianco del capo dello Stato, mentre il M5s ne chiede l'dopo il naufragio del governo ...