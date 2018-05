Salta il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi | puntata a rischio per problemi

optimaitalia

: RT @TheItalianSam: - Fanno i complimenti a Lorella Cuccarini davanti a Heather Parisi - Improvvisamente salta il collegamento IO UN'IDEA… - Giuliasss3 : RT @TheItalianSam: - Fanno i complimenti a Lorella Cuccarini davanti a Heather Parisi - Improvvisamente salta il collegamento IO UN'IDEA… - itsclaf : Non hanno ancora fatto un “Emma vs Carmen” sono sconvolta ecco perché il collegamento salta #amici17 - OptiMagazine : Salta il collegamento TV di #Amici17, puntata a rischio per problemi tecnici: il commento della conduttrice… -

(Di domenica 27 maggio 2018) IlTV didiDein piena semifinale e il pubblico è costretto a sorbirsi ben 12 minuti di pubblicità. Sarà felice Fascino, commenta la padrona di casa che si scusa con i telespettatori e spiega cosa fare nel caso in cui dovessere di nuovo la diretta su Canale 5: spegnere la TV.Non è il primo problema tecnico in questa edizione didiDe. L'audio di Irama ne ha risentito più volte nelle scorse puntate e questa settimana itecnici riguardano anche i video.Il led è illuminato per metà nel momento in cuiaccoglie nuovamente il pubblico da casa. Solo successivamente, anche la seconda metà del led del palco viene illuminato.Si continua con il duetto di Carmen con Gigi D'Alessio ma il mancatodi bel 12 minuti potrebbe mettere ail proseguimento della. In caso di ulteriori ...