Salah | lacrime amare per l' infortunio alla spalla Klopp | Il Mondiale è a

Le lacrime amare di Salah : la finale di Champions perde subito un protagonista : Trentesimo minuto di Real Madrid-Liverpool , ecco il colpo di scena a Kiev. Mohamed Salah è costretto ad uscire dal campo per via di un infortunio rimediato qualche minuto prima dopo uno scontro di ...

Infortunio Carvajal / Dopo Salah anche il difensore esce in lacrime per un problema muscolare : Infortunio Carvajal, la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde un altro protagonista. Dopo il ko di Mohamed Salah si ferma anche il terzino di Zinedine Zidane.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:25:00 GMT)

