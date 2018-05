Salah | il dramma in 30' | infortunio alla spalla | perde Champions e forse il Mondiale

Salah - dopo il dramma l'ottimismo : "Può recuperare per i Mondiali" : Le lacrime sul volto di Mohamed Salah lasciano spazio a un timido sorriso. Ci vorrà ancora tempo per smaltire la delusione e l'amarezza per la Champions sfumata nella notte di Kiev , ma con ogni ...

Infortunio Salah - dramma Liverpool : l’ex Roma lascia il campo in lacrime : Infortunio Salah, dramma Liverpool: l’ex Roma lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, al 30′ il risultato è ancora di 0-0, partita equilibrata ed occasioni da una parte e dall’altra. Poi dramma per i Reds, Infortunio alla spalla per Salah che non è in grado di rimanere in campo, lacrime per l’ex Roma, al suo posto dentro Lallana. L'articolo Infortunio ...