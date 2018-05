Salah | dopo il dramma l' ottimismo | Sono fiducioso per i Mondiali

Sergio Ramos - messaggio a Salah dopo l'infortunio : 'Torna presto - il futuro ti aspetta' : Un contrasto duro. Durissimo. Poi Salah cade a terra, prova a rimanere in campo qualche altro minuto prima di arrendersi e lasciare il posto a Lallana. È il 26' della finale di Champions League tra ...

Sergio Ramos scrive a Salah dopo il fallo che l’ha mandato ko : “Il calcio alle volte…” : Sergio Ramos è stato l’autore del fallo che ha messo fuori dai giochi Salah nella finale di Champions League di ieri sera a Kiev “Il calcio alle volte ci riserva il suo lato più dolce e, alle volte, il più amaro. A parte tutto siamo colleghi. Una pronta guarigione Salah”. E’ il pensiero postato su twitter dal capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, nei confronti del fuoriclasse del Liverpool protagonista ieri di un brutto ...

Salah - dopo il dramma l'ottimismo : "Può recuperare per i Mondiali" : Le lacrime sul volto di Mohamed Salah lasciano spazio a un timido sorriso. Ci vorrà ancora tempo per smaltire la delusione e l'amarezza per la Champions sfumata nella notte di Kiev , ma con ogni ...

Salah in lacrime dopo l'infortunio : foto : KIEV - La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, ...

Infortunio Carvajal, la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde un altro protagonista. Dopo il ko di Mohamed Salah si ferma anche il terzino di Zinedine Zidane.

Roma - Salah all'Olimpico dopo 50 milioni di inutili polemiche : Segnalateci, per favore, il nome di chi, tifoso, cronista o opinionista legato al mondo Inter, abbia cominciato a dirne di tutti i colori alla dirigenza nerazzurra il giorno, e anche i giorni successivi, della partenza di Coutinho, ex interista, da Liverpool al Barcellona in cambio ...