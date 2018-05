Salah | dopo il dramma l' ottimismo | Può recuperare per i Mondiali

Salah in lacrime dopo l'infortunio : foto : KIEV - La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, ...

Infortunio Carvajal / Dopo Salah anche il difensore esce in lacrime per un problema muscolare : Infortunio Carvajal, la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool perde un altro protagonista. Dopo il ko di Mohamed Salah si ferma anche il terzino di Zinedine Zidane.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:25:00 GMT)

Roma - Salah all'Olimpico dopo 50 milioni di inutili polemiche : Segnalateci, per favore, il nome di chi, tifoso, cronista o opinionista legato al mondo Inter, abbia cominciato a dirne di tutti i colori alla dirigenza nerazzurra il giorno, e anche i giorni successivi, della partenza di Coutinho, ex interista, da Liverpool al Barcellona in cambio ...